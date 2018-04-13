Kırklareli Üniversitesi ile Romanya’nın Andrei Saguna Üniversitesi arasında Mevlana Anlaşması imzalandı

Vahit İŞBAŞARAN/KIRKLARELİ()-ROMANYA’nın Constanta şehrinde yer alan Andrei Saguna Üniversitesi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Aurel Paparı ve Rektör Yardımcısı Prof. Andra Seceleanu, Erasmus+ KA103 Eğitim Alma Hareketliliği kapsamında Kırklareli Üniversitesini ziyaret etti. Ziyarette Kırklareli Üniversitesi ve Andrei Saguna Üniversitesi arasında Erasmus+ KA103 ve Mevlana Anlaşması imzalandı.

Konuk akademisyenler Prof. Aurel Paparı ve Prof. Andra Seceleanu, ziyaretleri kapsamında Rektör Prof. Dr. Bülent ŞENGÖRÜR ile kısa bir görüşme gerçekleştirdi. Yapılan görüşmede üniversiteler arası işbirliğinin geliştirilmesi ve zenginleştirilmesi üzerine olumlu görüşlerde bulunuldu. Görüşmede Erasmus+ ve Mevlana Kurum Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Özen Özer ile Koordinatörlük çalışanları; Öğr. Gör Berna Türkyılmaz ve Öğr. Gör. Rahmi Akıncıoğlu hazır bulundu.