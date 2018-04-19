Kırklareli Üniversitesi 'III. Proje Pazarı' gerçekleştirildi

KIRKLARELİ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Başkanlığı tarafından Kayalı Kampüsü Çarşı Fuaye Alanı’nda, 'III. Proje Pazarı' organizasyonu düzenlendi. Gerçekleştirilen etkinlikte akademisyen ve öğrenciler, fikirlerini ve projelerini görücüye çıkardı.

Üniversitede çıkacak olan sanayiye uygulanabilirliği yüksek projeleri ve buluşları tespit etmek ve Ar-ge ve inovasyon çalışmalarının devam etmesi açısından son derece önemli olan 'Proje Pazarı'nın açılışını, Rektör Prof. Dr. Bülent Şengörür, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Neziha Musaoğlu ve Prof. Dr. Gülnur Eti İçli ile birlikte gerçekleştirdi. Prof. Dr. Bülent Şengörür, "Katılımın giderek arttığı ve gelecekte üniversitemiz dışına açılması planlanan Proje Pazarı organizasyonuna Sosyal Bilimlerden de katılım olmasını temenni ediyoruz” dedi. Bu faaliyetlerin önemini vurgulayan Şengörür, 'Proje Pazarı' etkinliğinin üçüncüsünün düzenlendiğini ifade ederek bu yılki etkinliğe 42 projenin katıldığını belirtti ve önümüzdeki senelerde etkinliğini daha profesyonel hale getirip dışarıdan hakemler gözetiminde üniversite dışından projeleri de kabul etmek istediklerini dile getirdi.

Şengörür, "Ayrıca yakın zamanda, şu anda sergi yaptığımız alanda Trakya Kalkınma Ajansı’nın katkılarıyla proje yapmak isteyen öğrencilerin kullanımı için, projeleri uygulama, prototip yapma aşamasına getirebilecekleri bir serbest çalışma ortamı, bir proje odası oluşturmak istiyoruz. Başta Teknoloji Transfer Ofisi çalışanları olmak üzere organizasyonda emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyor ve seneye daha çok proje ve katılımla buluşmak üzere hayırlı olmasını diliyorum” dedi. Konuşmanın ardından kurdeleyi keserek projeleri gezen Şengörür, proje sahibi akademisyen ve öğrencilerden bilgi aldı.