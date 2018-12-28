Kırklareli Üniversitesi Genç Yeşilay Kulübü'nde, 'Benim Kulübüm Yeşilay' projesine destek

Vahit İŞBAŞARAN/KIRKLARELİ.()-YEŞİLAY’ın bağımlılığı önleme programı olan “Benim Kulübüm Yeşilay” projesinde gönüllü olarak görev alan Kırklareli Üniversitesi Genç Yeşilay Kulübü öğrencileri, Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı merkez ve ilçelerde bulunan ilk ve orta dereceli okullarda; sunum, grup halinde resim ve afiş çalışmaları ile puzzle tamamlama gibi aktivitelerle eğitimi eğlenceli hale getirerek bağımlılıklara karşı öğrencileri bilinçlendirmeye devam ediyor.

Kulüp Danışmanı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Vedat Açar, yaptığı açıklamada projenin Ahmet Yener (İlkokul-Ortaokul), İmam Hatip Ortaokulu, Kayalı İlkokulu, Babaeski Ortaokulu, Babaeski Gaziosmanpaşa İlkokulu ve Ahmet Mithat Ortaokulu olmak üzere 6 okulda uygulandığını ifade etti. Şimdiye kadar 659 öğrenciye ulaştıklarını belirten Öğr. Gör. Açar Kırklareli Üniversitesi Genç Yeşilay Kulübü öğrencileri ile birlikte Kırklareli’ndeki tüm okulları ziyaret ederek öğrencilerin bağımlılıklardan uzak sağlıklı bir yaşam sürmeleri noktasında bilinçlendirme çalışmalarına ara vermeden devam edeceklerini söyledi.