Kırklareli Sağlık Müdürlüğü’nün 'obezite kaderimiz değil' projesi finale kaldı

KIRKLARELİ Sağlık Müdürü Dr. Çiğdem Cerit, sağlık alanında prestijli ödüllerin verildiği Doktor Club Awards 2018'de 'obezite kaderimiz değil' projelerinin finale kaldığını söyledi.



Kırklareli Sağlık Müdürü Dr. Çiğdem Cerit yaptığı açıklamada "Doktor Club Awards 2018, ülkemizde sağlık sektörü profesyonelleri ve paydaşlarının çalışmalarını daha iyiye ve daha kaliteliye yönlendirmek, sağlık hizmet sunumunda yaratıcı, ilham verici ve yenilikçi fikirlerin ortaya konup uygulamaya geçirilmesini teşvik etmek, sektörde farklılık ve farkındalık yaratarak öne çıkan proje, araştırma ve uygulamaların artmasına katkıda bulunmak amacıyla organize edilmekte olan Türkiye'nin Sağlık Ödülleri etkinliğidir. Doktor Club'ın 15 bin hekim üyesinin oylamasına sunulacaktır. Hekimlerin oylarıyla her kategorinin kazananları belirlenecektir” dedi. Dr. Çiğdem Cerit, 'Obezite kaderimiz değil' projesinin 141 proje içinden 60 finalist içine kaldığını belirterek, "Yılın Kamu Hastaneleri ve Sağlık Kurumları Ödülleri kategorisinde “Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi” alt başlığında yarışan 3 kurumdan biriyiz. Çok heyecanlıyız. Bu etabı da birincilik ile tamamlamayı istiyoruz. Bundan sonra sıra hekim ve diş hekimi arkadaşlarımızın katılacağı oylama aşamasında. Sizlerin katılım ve desteğinizi bekliyor" şeklinde konuştu.

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×