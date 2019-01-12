Kırklareli'ne '12 Yıldız Şehri' ödülü

KIRKLARELİ,()-KIRKLARELİ Belediyesi , Avrupa Konseyi'nin ve Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nin, Avrupa Yerel Demokrasi Haftası kapsamında verilen '12 Yıldız Şehri' unvanına layık görüldü.

Kırklareli Belediyesi. Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi tarafından verilen '12 Yıldız Şehri" unvanına layık görüldü. Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun, Avrupa Konseyi'nin 'Gelişen bir yerel demokrasi için vatandaş katılımı; gençlik ve çocuklar' sloganını, 'Mutlu İnsanlar Kenti Kırklareli' sloganı ile birleştirerek Avrupa Yerel Demokrasi Haftası'nın 2018 temasına uygun etkinlikleri ve Avrupa vizyonuna sahip çalışmaları, hayvan, doğa ve insan dostu yenilikçi proje ve fikirleri, katılımcı yerel yönetimi projeleri ile 12 Yıldız Şehri' sertifikası almaya hak kazandı.

Ödül, 19 Şubat'ta Fransa'nın Strasbourg kentinde gerçekleştirilecek, Avrupa Yerel Demokrasi Haftası Koordinasyon Toplantısı ve ödül töreninde, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu tarafından alınacak.