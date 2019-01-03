Kırklareli'nde 'Yüzme bilmeyen kalmasın' projesi

Vahit İŞBAŞARAN/KIRKLARELİ,()-GENÇLİK ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ortaklaşa yürütülen 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi kapsamında Kırklareli'nde öğrenciler ilk kulaçlarını attı.



Kırklareli Kapalı Yüzme Havuzu'ndan gerçekleştirilen 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' Projesinin açılışına Vali Osman Bilgin, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşçu, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Cahit Akın katıldı. Kırklareli'nde haftanın 4 günü verilen yüzme dersleriyle 3 ve 4'üncü sınıf öğrencilerinden 18 ilkokuldan 958'i erkek 895' kız olmak üzere toplamda bin 853 öğrenci katılım gösterdi. Gerçekleşen projede Kırklareli'nde eğitmen olarak 34'ü üçüncü sınıf 38' i dördüncü sınıf olmak üzere toplamda 72 öğretmen katılım sağlayacak ve 2 yüzme antrenörü, 1 yüzme akademi spor eğitmeni, 2 kapalı yüzme havuzu cankurtaranı ile 5 yüzme eğitmeni görev alacak.