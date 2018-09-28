Kırklareli'nde üreticilere ana arı dağıldı

Vahit İŞBAŞARAN/KIRKLARELİ()-KIRKLARELİ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Trakya Arısı Islah Projesi kapsamında ana arı dağıtımı yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen Trakya Arısı Islah Projesi kapsamında üretilen ana arılar, Trakya arısı izole bölgesi içerisinde bulunan Pınarhisar ilçesine 37, Vize İlçesine 80, Demirköy İlçesine 239 ve Kofçaz İlçesine 87 olmak üzere toplamda 443 ana arı üreticilerin kolonilerinin ıslah çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla dağıtıldı. Dağıtılan ana arılar kolonilere uyum sağlamış ve arı üreticileri tarafından memnuniyetle karşılandı. Trakya Arısı Islah Projesinin önümüzdeki yıllarda da devam edeceği belirtildi.