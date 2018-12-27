Kırklareli'nde, 'Uluslararası göçmenler günü' kutlaması

Vahit İŞBAŞARAN/PEHLİVANKÖY(Kırklareli),()-KIRKLARELİ’nin Pehlivanköy ilçesindeki geri gönderme merkezinde 'Uluslararası göçmenler günü' kutlandı.

Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğü Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezinde düzenlenen “Uluslararası Göçmenler Günü “ etkinliğine Kırklareli Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Kocakundakçı, Pehlivanköy Belediye Başkanı Hüseyin Açıkel, Kırklareli İl Göç İdaresi Müdürü Sinan Özsoy, Geri Gönderme Merkez Müdürü Özlem Duymuş ve Kırklareli Üniversitesi Dış İlişkiler Koordinatörü Neriman Hocaoğlu Bahadır katıldı.

Kırklareli Üniversitesi Birleşmiş Milletler Kulübü ile Uluslararası Öğrenci Kulübünün de katılım sağladığı etkinlikte; çeşitli dans, folklor, kısa film, Hacivat – Karagöz gölge oyunu gösterileri ve müzik performansları sahnelendi. Etkinlik kapsamında Kırklareli Üniversitesi Birleşmiş Milletler Öğrenci Kulübü tarafından geri gönderme merkezinde bulunan kişilere giysi yardımları yapılarak, çocuklara hediye dağıtıldı. Aynı zamanda Üniversite Uluslararası Öğrenci Kulübü’nde yer alan Endonezyalı ve Türkmen öğrenciler, sergiledikleri yöresel dans gösterilerinin ardından konuklara yöresel yemek ikramında bulundu.