Kırklareli'nde Türk Sanat Müziği Topluluğu konseri

KIRKLARELİ Üniversitesi Rektörlük Kültür Merkezinde düzenlenen Türk Sanat Müziği Topluluğu'nun konseri büyük beğeni topladı.

Rektörlük Kültür Merkezinde düzenlenen Türk Sanat Müziği Topluluğu konserini Kırklareli Valisi Oman Bilgin ve eşi İlknur Bilgin ile kalabalık bir davetli topluluğu dinledi. Kırklareli Valiliği İl Kültür Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen programa ilk olarak hicaz faslı ile başlanarak Türk sanat musikisinin çeşitli eserleri seslendirildi. Yoğun katılımla gerçekleşen konserin, ikinci bölümünde ise koro üyelerinin muhtelif makamlardan seçtikleri solo eserler ile devam etti. Konser sonunda Vali Osman Bilgin, gecede emeği geçen herkese teşekkür ederek Türk Sanat Müziği Topluluğunu tebrik etti.