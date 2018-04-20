Kırklareli'nde sağlıkçılar 400 fidan dikti

KIRKLARELİ İl Sağlık Müdürlüğü personeli, 'Sağlık hatıra Ormanına' 400 çam fidanı dikti. Kırklareli -Kofçaz ilçe yolunda bulunan Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü çalışanları, 'Sağlık Hatıra Ormanı' na, İl Sağlık Müdürü...

Kırklareli'nde sağlıkçılar 400 fidan dikti
KIRKLARELİ İl Sağlık Müdürlüğü personeli, 'Sağlık hatıra Ormanına' 400 çam fidanı dikti. Kırklareli -Kofçaz ilçe yolunda bulunan Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü çalışanları, 'Sağlık Hatıra Ormanı' na, İl Sağlık Müdürü Dr.Çiğdem Cerit'in de katılımlarıyla 400 adet çam fidanı dikimi yapıldı.

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