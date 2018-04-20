Kırklareli'nde sağlıkçılar 400 fidan dikti
KIRKLARELİ İl Sağlık Müdürlüğü personeli, 'Sağlık hatıra Ormanına' 400 çam fidanı dikti. Kırklareli -Kofçaz ilçe yolunda bulunan Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü çalışanları, 'Sağlık Hatıra Ormanı' na, İl Sağlık Müdürü...
KIRKLARELİ İl Sağlık Müdürlüğü personeli, 'Sağlık hatıra Ormanına' 400 çam fidanı dikti. Kırklareli -Kofçaz ilçe yolunda bulunan Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü çalışanları, 'Sağlık Hatıra Ormanı' na, İl Sağlık Müdürü Dr.Çiğdem Cerit'in de katılımlarıyla 400 adet çam fidanı dikimi yapıldı.
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