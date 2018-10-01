Kırklareli'nde okul kantinleri denetleniyor

KIRKLARELİ'nde okulların açılmasıyla eğitim ve öğretim kurumlarında öğrencilerin daha sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi için kantin işletmelerine yönelik denetimlere ağırlık verildi.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde, işletmenin gerekli belgelere sahip olması ve asgari teknik hijyenik koşulların uygun olması yönünden kontroller yapılıyor.Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri, eğitim öğretim dönemi boyunca öğrencilerin daha sağlıklı ve güvenli gıda tüketmesini sağlamak amacıyla satışa sunulan gıda güvenirliliğine yönelik yoğunlaştırılan denetim ve kontroller aralıksız devam edeceğini söyledi.