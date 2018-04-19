Kırklareli'nde öğrenciler fidan dikti

KIRKLARELİ’nin Lüleburgaz ilçesindeki Kocasinan ilkokulu ile Eskitaşlı Şehit Er Recep Savaş Sinar ilkokulu öğrencileri birlikte fidan dikti.

Kocasinan İlkokulunun 1/C şubesi öğrencileri öğretmenleri Emine Gürtoprak Özdilek ile birlikte ilçeye bağlı Eskitaşlı köyünü Şehit Er Recep Savaş Sinar İlkokulu birinci sınıf öğretmeni Mayizer Meriç ve öğrencileri ile birlikte bir araya gelerek köy ormanına önce fidan dikti. Fidan dikimine her iki sınıfın velileri de katıldı. Fidan dikiminden sonra Eskitaşlı Şehit Er Recep Savaş Sinar ilkokulunun birinci sınıf öğrencileri, konuk arkadaşlarını ağırladı. Öğrenciler velilerin hazırladığı yiyecekleri hep birlikte yedi. Kocasinan İlkokulu 1/C şubesi sınıf öğretmeni Emine Gürtoprak Özdilek "Kardeş sınıfımızın öğrencileri ile birlikte fidan diktik. Öğrencilerimize yaşattığımız ve yaşamlarında unutulmayacak anıları bırakmalarına vesile olmalarından dolayı Eskitaşlı Şehit Er Recep Savaş Sinar İlkokulu öğretmeni Mayizer Meriç, okul idaresine ve velilerine şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.