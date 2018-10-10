Kırklareli'nde 'Mutlu Yaşlar' projesi



Vahit İŞBAŞARAN/KIRKLARELİ()-KIRKLARELİ Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü 4'üncü sınıf öğrencileri, 'Mutlu Yaşlar' projesi kapsamında hemşirelik bakım hizmetlerinin evde sunulmasına katkıda bulunacaklar.

Kırklareli Üniversitesi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü arasında, 'Mutlu Yaşlar' projesi işbirliği protokolü imzalandı. Rektörlük toplantı salonunda gerçekleştirilen törende işbirliği protokolünün imzaları; Rektör Prof. Dr. Bülent Şengörür, Kırklareli Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Karaman ve Kırklareli İl Sağlık Müdürü Dr. Çiğdem Cerit tarafından atıldı.

İmzalanan protokol kapsamında Kırklareli Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü 4'üncü sınıf öğrencileri ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yaşlı Bakımı Programı öğrencileri; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Engelli Evde Bakım Hizmet Modeli'nden faydalanan özellikle yatağa bağımlı engelliler ile Sağlık Müdürlüğü'nün hizmet alanında bulunan yatağa bağımlı hastalara ve bakıcılarına yönelik sağlık ve sosyal hizmet desteği vererek, hemşirelik bakım hizmetlerinin evde sunulmasına katkıda bulunacaklar.

Rektör Prof. Dr. Bülent Şengörür, bu yıl dördüncüsü hayata geçirilecek olan 'Mutlu Yaşlar' projesini imzalamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Üniversitelerin eğitim, araştırma ve geliştirme amaçlarının yanında toplumla olan ilişkilerinin de önemli olduğunu vurgulayan Şengörür, "Toplum ile ilişkiler üniversitenin dışarıya açılan kapısıdır. Bu projeler vasıtasıyla toplumun ihtiyaçlarının farkına varılıyor. 'Mutlu Yaşlar' projesi ile evde bakım hizmetinden yararlanan yaşlılar, bakıcılar ve ailelerin yaşam kalitesinin arttırılması hedefleniyor. Öğrencilerimizin de bu sayede yardımseverlik ve sosyal sorumluluk duyguları artıyor" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Karaman ise, geçtiğimiz yıllarda 'Mutlu İlkbahar' adıyla yapılan projenin bu yıl 'Mutlu Yaşlar' başlığıyla devam ettiğini belirterek, geçen yılki projede 825 ziyaret gerçekleştirildiğini söyledi.

İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, Kırklareli Üniversitesi'nin öğrenci ve hocalarının Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü'nün psikolog, sosyal çalışmacı gibi personelleri ile desteklenmesiyle yaptıkları hizmetlerin daha anlamlı olduğunu vurguladı. Verilen hizmetlerde aynı hanenin dört kez kapısının çalınması, ihtiyaçlarının sorgulanması, sağlık ve sosyal hizmetler ile ilgili ihtiyaçlarının karşılanmasının olumlu geri dönüşleri olduğunu belirten Cerit, projede emeği geçenlere teşekkür etti.