Kırklareli'nde mezbahalara kamera kontrol sistemi kuruluyor



Vahit İŞBAŞARAN/KIRKLARELİ()-KIRKLARELİ Tarım ve Orman İl Müdürü Funda Eylem Özel, il merkezi ve ilçelerdeki 8 mezbahada kamera kontrol sistemi kurulmasının kararlaştırıldığını söyledi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Funda Eylem Özel başkanlığında, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Fevzi Atmaca, Şube Müdürlüğü personellerinden veteriner hekimler Selin Çeken, Mustafa Karataş ve Hakan Kılınç tarafından il genelindeki mezbaha sahipleri ile toplantı düzenlendi. Sektör temsilcileri ile yapılan toplantıda, 5996 Sayılı Kanun ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde mezbaha yetkililerinin sorumluluk ve yükümlülükleri ile ilgili bilgilendirme yapılıp denetimlerde karşılaşan risklerle ilgili değerlendirme yapıldı.

Toplantı sonunda halk sağlığı, hayvan sağlığı, halkın güvenli gıdayla beslenmesi, güvenilir gıda üretiminin izlenebilirliğinin sağlanması için iş yerlerindeki kamuya açık alan olan hayvanların ölüm yolu, sabitleme platformu veya devirme platformu ve ürün çıkış yerlerindeki kayıtların İl Müdürlüğü ile paylaşılması amacıyla kamera kontrol sistemi kurulması konusunda karar alındı.

