Kırklareli'nde marul hasadı

Vahit İŞBAŞARAN/KIRKLARELİ()-KIRKLARELİ Merkez Şehit Mutlucan Kılıç Özel Eğitim Uygulama Merkezi Tarım Atölyesinde, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Aşım ve Şube Müdürü Ahmet Uzun’un katılımıyla marul hasadı yapıldı.

Öğrencilerle birlikte marul hasadı yapan Milli Eğitim Müdürü Murat Aşım başarılı çalışmalarından dolayı öğrencileri ve öğretmenlerini tek tek tebrik etti.

Okul Müdürü Şahin Değer, okulun 63000 metrekare açık alanı ile 8500 metrekare kapalı alanının tamamının faal olarak kullanılmakta olduğunu belirterek okul bahçesinde 7 dönüm meyve bahçesi, 25 dönüm buğday, 7 dönüm orman, spor alanları ve uygulama serası bulunduğunu söyledi.

2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı başında kurulan Şehit Mutlucan Kılıç Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezinin ilk atölyeleri Tarım Atölyesi İle Seramik Atölyesi olmuştu. Tarım Atölyesi için 320 m2 büyüklüğünde bir uygulama serası oluşturulmuş ve bu seraya ilk ürün olarak 1200 kök marul dikilmişti. Atölyede 11 öğrenci ve 2 öğretmen ile üretimi yapılan marulların ilk hasadı 12.01.2018 tarihinde İl Milli Eğitim Müdürümüz Murat AŞIM ile birlikte yapılmıştı. Yetiştirilen ürünlerde herhangi bir tarımsal ilaç kullanılmadığı belirten Okul müdürü Şahin Değer, eğitim öğretim yılı başında kurulan 320 m² lik tarım serasında üretim devam ettiğini belirterek “ 2. hasatta 600 kök marul, maydanoz, roka ve yeşil soğan yetiştirildi ve yetiştirilen ürünlerin hasadı gerçekleştirildi. Bunun yanında okulda 300 kök çileğin de topraksız tarımla yetiştirilmesi planlanıyor. Eğer üretim başarılı olursa önümüzdeki eğitim öğretim yılında 1500 kök çilek yetiştirilecek” dedi.