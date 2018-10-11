Kırklareli'nde kuşları gözlemlediler

Vahit İŞBAŞARAN/KIRKLARELİ()-KIRKLARELİ'nde Dünya Kuşları Koruma Kurumu tarafından organize edilen kuş gözlem etkinlikleri gerçekleştirildi.

Doğa Koruma Derneği, etkinliklerin amacının, kuşların göç yollarına, üreme ve beslenme alanlarına dikkat çekerek bu alanların korunması ve tahrip edilmesinin önlenmesine dikkat çekebilmek olarak belirlendiğini belirtti. Doğa Koruma Derneği'nin verilerine göre etkinliğin Türkiye ayağına 21 farklı noktada buluşan 521 gönüllü katılarak yapılan gözlemlerde 216 farklı kuş türü gözlemlenerek 30 bin 607 adet kuş sayıldığı belirtildi.

Kırklareli'nde Doğaya Dönüş Derneğinin organizasyonu ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünün de teknik desteği ile gerçekleşen etkinliğe ornito fotoğrafçıları Ali Gökçen ve Ahmet Çamlıca da kuşların göç yolları, beslenme, barınma, üreme ve konaklama alanları hakkındaki bilgi ve deneyimlerini paylaşmak üzere katılım sağladılar.

