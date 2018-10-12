Kırklareli'nde, kısa dönem erler yemin etti

Vahit İŞBAŞARAN/KIRKLARELİ()-KIRKLARELİ' nde 372-2. tertip kısa dönem jandarma erleri düzenlenen törenle yemin etti.

İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen kısa dönem jandarma erlerin yemin törenine Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Tugay Komutanı Tuğgeneral Turan İnan,Belediye Başkan Vekili Sedat Bilgiç, Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Kapağhan, Adalet Komisyonu Başkanı Vahdet Yeltepe, İl Emniyet Müdürü Erkin Adalar, İl Jandarma Komutanı Albay Kadir Oğuz, kurum amirleri ve aileler katıldı.

İl Jandarma Komutanı Albay Kadir Oğuz'un yaptığı konuşmanın ardından erler yemin etti. Erer, daha sonra aileleriyle hasret giderdi.



