Kırklareli'nde iki kazada 2 kişi öldü

Vahit İŞBAŞARAN/KIRKLARELİ()-KIRKLARELİ ve Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen 2 ayrı motosiklet kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi.

Kırklareli'nin Dokuzhöyük köyünde jandarmaya yapılan ihbarda S.A.'nın kaybolduğu bildirildi. Jandarmanın yaptığı araştırmada S.A.'nın Dokuzhöyük köyü ile İnece beldesi karayolunda motosikleti ile kaza yaptığı ve kaza mahallinde öldüğü tespit edildi. Lüleburgaz ilçesine bağlı Oklalı köyünde ise H.K., kullandığı motosikletin hakimiyetini kaybedince devrildi. Kazada H.K:, hayatını kaybetti. Kazalarla ilgili soruşturma sürüyor.