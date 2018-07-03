Kırklareli'nde iki kaza: 8 yaralı

Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ(Kırklareli),()-KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ve Demirköy ilçelerinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Lüleburgaz'da Y.C.E. kullandığı otomobille arkadaşları E.Ş., E.K., N.G.D. ve F.H. ile birlikte İstasyon Caddesi üzerinde seyir halinde iken aniden önüne çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdığında hakimiyetini kaybederek yoldan çıkıp tarlaya girdi. Kazanın etkisi ile otomobil içerisinde bulunanlar savrularak yaralandılar. Yaralanan 5 kişi Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde yağıştan dolayı kayarak devrilen otomobilde de 3 kişi yaralandı.İğneada beldesinden Demirköy istikametine seyir halinde olan A.K. kullandığı otomobil ile viraja yaklaştığında hızını azaltmak için frene bastığında yağıştan dolayı yolun kayganlaşması nedeni ile duramayarak yolun dışına devrildi. Şoför A.K. ile otomobilde bulunan S.D. ve H.P. yaralanarak ambulansla Kırklareli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.