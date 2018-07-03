Kırklareli'nde iki kaza: 8 yaralı

Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ(Kırklareli),()-KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ve  Demirköy ilçelerinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Lüleburgaz'da Y.C.E. kullandığı otomobille arkadaşları E.Ş., E.K., N.G.D. ve...

Kırklareli'nde iki kaza: 8 yaralı

Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ(Kırklareli),()-KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ve  Demirköy ilçelerinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Lüleburgaz'da Y.C.E. kullandığı otomobille arkadaşları E.Ş., E.K., N.G.D. ve F.H. ile birlikte İstasyon Caddesi  üzerinde seyir halinde  iken aniden önüne çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdığında hakimiyetini kaybederek  yoldan çıkıp tarlaya girdi. Kazanın etkisi ile otomobil içerisinde bulunanlar savrularak yaralandılar. Yaralanan 5 kişi Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde yağıştan dolayı kayarak devrilen otomobilde de 3 kişi yaralandı.İğneada beldesinden Demirköy istikametine seyir halinde olan A.K. kullandığı otomobil ile viraja yaklaştığında  hızını azaltmak için frene bastığında  yağıştan dolayı yolun kayganlaşması nedeni ile duramayarak  yolun dışına devrildi. Şoför A.K. ile otomobilde bulunan  S.D. ve H.P. yaralanarak  ambulansla Kırklareli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

YORUM EKLE
Gönder