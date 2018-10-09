Kırklareli'nde hiç gitmeyen öğrenciler sinema ile buluşmaya başladı

MİLLİ Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Belediyeler Birliğince yürütülen 'Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın' projesi kapsamında, Kırklareli'nde sinemaya gitmemiş öğrenciler, ilk kez beyaz perde ile tanıştı.

Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürvekili Cahit Akın, 'Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın' projesinin ByPirestige Sinema Salonu'nda yapılan açılışla başladığını soyledi. Kırklareli´nde sinemaya hiç gitmemiş öğrenciler, ilk kez beyaz perdeyle tanıştılar. Proje 07 Kasım 2018 tarihinde sona erecek. Projeden il genelinde yaklaşık 4 bin 500 öğrenci faydalanacak. Bu proje ile özellikle hiç sinemayla tanışmamış öğrencilerin sinema filmi izlemesi amaçlanıyor. ByPirestige Sinema Salonunda gerçekleştirilen açılışa Vali Yardımcısı Emre Öztürk, İl Milli Eğitim Müdürvekili Cahit Akın, Kültür Müdürü Necmi Asan, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Projenin ilk gününde 115 öğrenci, 'Bizim Köyün Şarkısı' filmini izledi.