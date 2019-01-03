Kırklareli'nde Gebe Okulu ilk mezunlarını verdi

Vahit İŞBAŞARAN/KIRKLARELİ()-KIRKLARELİ Devlet Hastanesi'nde, 'Bilinçli anneler, sağlıklı nesiller, mutlu aileler' sloganıyla açılışı gerçekleşen Gebe Okulu'nun doğuma hazırlık eğitimini tamamlayan ilk grup anne adayları sertifikalarını aldı.

Eğitimleri 3 hafta süren anne adaylarıyla, doğum süreci ve sonrası hakkında pek çok konunun işlendiği gebe okulunda, gebelik öncesi ve sonrası beslenmeden, doğuma hazırlık ve doğum sürecine, anne sütünden, doğum öncesi ve doğum sonrası yapılabilecek egzersizlere, gebelik psikolojisinden, yeni doğan bakımına kadar birçok konuda bilgilendirildi. Alanında uzman eğitim kadrosu eşliğinde gerçekleştirilen eğitimlerde gebelik öncesi ve sonrası süreç hakkında kadın doğum uzmanları, çocuk hekimleri, fizyoterapist, diyetisyen, ebe ve emzirme danışmanları tarafından eğitimler verildi.

Kırklareli İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, anne adaylarını doğumda ve doğum sonrasında anneliğe hazırlamak, karşılaştıkları sorunları en aza indirmek ve böyle bir süreçte en çok ihtiyaç duyduğu sağlık bilgisi ve duygu durum açısından iletişim sağlanması amacıyla Devlet Hastanesi bünyesinde açılan Gebe Okulu'na tüm anne ve baba adaylarını beklediklerini söyledi.