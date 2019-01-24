Kırklareli'nde gastronomi turu gala gecesi yapıldı

KIRKLARELİ’nde, Trakya Turizm ve Gastronomi Derneği tarafından düzenlenen Kırklareli Lüleburgaz Şarap&Peynir Hardaliye ve Siyez Gastronomi Turu Gala Gecesi yapıldı.

Gerçekleşen programda Kırklareli yöresinin ürünleri kullanılarak yapılmış olan yemekler tanıtıldı. Programda konuşma yapan Kırklareli Valisi Osman Bilgin; ‘Yemeklerin bir kültürün ve millet varlığının oluşumunda asli bir unsur olduğuna vurgu yaparak, zengin yemek kültürümüzü yerli ürünleri kullanarak bizlere bu güzel yemekleri hazırlayan şeflerimize ve bu organizasyonda emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum’ dedi. Trakya Turizm ve Gastronomi Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Jülide Başkur, Trakya Turizm ve Gastronomi Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Özhan Us ve Avrasya Gastronomi ve Aşçılar Federasyonu Başkanı Ahmet Karaman tarafından yapılan açılış konuşmalarının ardından Vali Bilgin, organizasyona katılan şefleri tebrik ederek sertifikalarını verdi.