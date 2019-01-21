Kırklareli'nde DSİ'den taşkın uyarısı

Vahit İŞBAŞARAN/KIRKLARELİ,()-KIRKLARELİ'nde Devlet Su İşleri (DSİ), Dolhan göletinin rezervurı dolması üzerine kontrolsüz serbest akışlı dolusavak çalışması nedeniyle vatandaşları can ve mal kaybına uğramaması için gerekli tedbirleri alması için uyardı.

DSİ 112'inci Bölge Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Dolhan göleti rezervuarı dolmuş olup, kontrolsüz serbest akışlı dolusavak çalışmaktadır. Suyun dere yatağından tahliye olacağı göz önünde bulundurularak vatandaşların can ve mal kaybına uğramamaları için gerekli tedbirlerin alınması rica olunur" denildi.