Kırklareli'nde 'canım kardeşim' projesi işbirliği protokolü imzalandı

KIRKLARELİ Üniversitesi ile Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) arasında Üniversitenin öğrencilerine lösemi ile ilgili farkındalık kazandırmak ve donör olmaya teşvik etmek amacıyla 'canım kardeşim' projesi işbirliği protokolü imzalandı.

Rektörlük Senato Odası’nda gerçekleştirilen törende işbirliği protokolünün imzaları, Rektör Prof. Dr. Bülent Şengörür ve LÖSEV Kırklareli İl Temsilcisi Seher Erçek tarafından atıldı. Protokol kapsamında Üniversitenin merkez yerleşkelerinde öğrenim gören öğrencilere yönelik, üniversitenin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı öğrencileri tarafından bir takım etkinlik düzenlenecek. Rektör Prof. Dr. Bülent Şengörür, gerçekleştirilecek olan proje ile hem öğrencilerin duyarlılıklarının artacağına hem de insanlık için faydalı bir iş yapılacağını ifade ederek, "İmzaladığımız protokol, Üniversitemiz ve Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) işbirliğinde Üniversitemiz öğrencilerinin akran eğitimi yoluyla, lösemi hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak, lösemili çocuklara karşı duyarlılıklarını arttırmak, lösemili çocuklar için yapılacak etkinliklerle gönüllü olarak çalışmalarını sağlamak ve lösemili çocuklar için kan ve kemik iliği bağışçısı olmaya özendirmek gibi bir takım aktiviteleri kapsıyor. Bu vesileyle LÖSEV Kırklareli İl Temsilcisi Seher Erçek’e , Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdür vekili Dr. Öğr. Üyesi İlknur Metin Akten’e, Üniversitemiz Tıbbi Laboratuar Teknikleri Programı hocalarımıza ve projede emeği geçen herkese desteklerinden dolayı teşekkür ediyor, projemizin hayırlı olmasını ve başarılı bir şekilde tamamlanmasını temenni ediyorum" dedi.

Projenin en önemli noktasının öğrencilerde lösemi ile ilgili farkındalık oluşturulması olduğuna dikkat çeken LÖSEV Kırklareli İl Temsilcisi Seher Erçek ise "Vakfımıza maddi destek sağlayacak pek çok insan var. Ancak öğrencilerin farkındalık oluşturarak birçok kişinin yapamadığı şeyi yapıyor olması hem bizim hem de vakfımız için daha kıymetli. Bu sebeple bu ve benzeri projelerde her türlü desteği sağlamaya ve sizlerle birlikte yürümeye hazırım" dedi.