Kırklareli'nde aile planlaması eğitimi





Vahit İŞBAŞARAN/KIRKLARELİ()-KIRKLARELİ' nde Aile Planlaması Birimi tarafından sağlık çalışanlarına yönelik rahim içi araç eğitimi ve eile planlaması beceri eğitimine başlandı.

Eğitimler merkez Toplum Sağlığı Merkezi sorumlu hekimi Uzm.Dr.Olgu Nur Dereci ve Ebe Fatma Akyüz tarafından veriliyor. Kurs bitiminde eğitimcilere sertifika verilecek. Eğitimin dışında, merkeze başvuran ve aile planlaması hizmetlerinden yararlanmak isteyenlere

sağlığa zarar vermeyen, uygulaması kolay, maliyeti düşük olan, çiftler tarafından benimsenen ideal korunma yöntemleri hakkında danışmanlık hizmeti verilecek. İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, "Amaç; anne ve doğacak çocukların sağlıklı olması ve çocuk sahibi olmak istendiğinde gebeliğin oluşmasıdır. Çünkü iki yıldan az aralıklarla yapılan doğumlar, annenin vücut sağlığını önemli ölçüde bozmakta, gebelik sırasında riskleri artırmakta, hatta ara vermeden arka arkaya yapılan doğumlar anne ölümlerine neden olmaktadır. Ayrıca sık aralıklarla doğan çocukların anne karnında gelişmeleri tam olmamakta sakatlık oranı yükselmekte, bakımları güçleşmekte ve bebek ölümleri artmaktadır. Bu gibi durumların önüne geçmek için başvuran herkese Sağlık Bakanlığı tarafından ücretsiz verilen tüm aile planlaması yöntemleri ve ücretsiz danışmanlık hizmeti verilmektedir" dedi.