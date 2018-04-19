Kırklareli'nde AFAD’ın arazi araçları hizmete alındı

KIRKLARELİ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Bulgaristan'ın Yambol Yangın Güvenliği ve Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından ortaklaşa hayata geçirilen AB projesi olan 'Doğal ve İnsan Kaynaklı Tehlikeler ve Afetlere Müdahale İçin Akıllı Stratejik Sınır Ötesi Geliştirme' projesi' kapsamında alınan 2 adet UTV (Yardımcı Arazi Aracı) müdürlük envanterine katıldı.

Yardımcı arazi araçlarının AFAD’a teslim edilmesinin ardından gerekli kontrolleri yapılan araçlar Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi’nin deneme sürüşü yapması ile kullanılmaya başlandı. Araçlar Kırklareli Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda sergilenerek vatandaşların bilgi ve beğenisine sunuldu. Kış mevsimine olumsuz hava koşullarının sıkça yaşandığı Kırklareli’nde, araçlar ister tekerlekli ister paletli olarak kullanılabilmekte ve en zor doğa koşulunda bile istenilen noktaya ulaşmakta büyük kolaylık sağladığı belirtildi.