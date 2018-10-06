Kırklareli'nde 4 bin 407 öğrenci ilk kez sinemaya gidecek



Vahit İŞBAŞARAN/KIRKLARELİ, ()-KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nın yürüttüğü 'Bir Milyon Öğrenci Sinemayla Buluşuyor' projesi kapsamında, Kırklareli'nde sinemaya hiç gitmemiş öğrenciler, sinema ile tanışacak.

Kırklareli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, proje kapsamında özellikle köylerde yaşayan ve daha önce sinemaya hiç gitmemiş öğrenciler sinemaya götürülecekler. Açıklamada, projenin en kısa sürede başlayacağı ve sinemaya giden öğrencilere patlamış mısır ve su ikramının da yapılacağı belirtildi. Proje kapsamında Kırklareli merkezde 2 bin 204, Lüleburgaz ilçesinde ise 2bin 203 olmak zere toplam 4 bin 407 öğrenci yararlanacak.

