Kırklareli meşe balına coğrafi işaret alınacak

TRAKYA Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Kırklareli meşe balına coğrafi işaret alınacağını söyledi.

Trakya Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen coğrafi işaret çalışmaları kapsamında Kırklareli Cazibe Merkezi’nde Meşe Balı tanıtım toplantısı düzenlendi. Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Karadeniz Teknik Üniversitesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sevgi Kolaylı, Marmara Orman Araştırma Enstitüsü Müdürü Mehmet Özdemir, Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürü Funda Eylem Özel, bal üreticileri, davetliler ve basın mensupları katıldı.

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, uzun yıllardır bal meselesini konuştuklarını ifade ederek, "Kırklareli’nin çok değerli bir yöresel ürünü olan meşe balına coğrafi işaret alınması konusunda sizlerin her anlamda yanınızda olduğumuzu bilmenizi istiyorum. Biz coğrafi işareti alalım o şekilde kalsın istemiyoruz. Daha sonra bunu pazarlayalım, markalaştıralım, dağıtımını yapalım ve meşe balını gelecek kuşaklara aktarabilmek için gereken önemleri alalım istiyoruz. En iyi kaliteli bal bizde olsun ama fiyat politikası gözeterek makul fiyata satılsın. Sizlerden istediğimiz ürününüzü uygun fiyata satmanız. Bu minvalde amacımız hem Kırklareli halkı hem Bölge halkı hem de Türkiye’nin bu süreçten faydalanması. Coğrafi işaret alma ile ilgili süreç bugün itibari ile başlamış oldu" dedi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Kimya Bölümü Prof. Dr. Sevgi Kolaylı meşe balı konusunda yaptığı çalışmaları ve Meşe Balı hakkında üreticileri bilgilendiren bir sunum gerçekleştirdi. 2012 yılından bu yana meşe balı üzerine çalışmalar yürüttüklerini bildiren Kolaylı, "Meşe balı Türkiye'yi dünyada tanıtacak. Meşe balı çok değerli. Arı ürünleri 10 bin yıl önce keşfedilmiş. Bal aslında insanlıkla var olmuş. Balın şifalarını saymakla bitiremeyiz. Hele hele meşe balı ayrı bir şifa kaynağıdır. Bu nedenle meşe balına önem veriyoruz" diye konuştu.

Meşe balına coğrafi işaret alınması sürecinde ilk etapta başvuru dosyasının hazırlanması konusunda bir yazım ekibi oluşturulacak. Daha sonra meşe balı üretimi konusunda belirlenen köylerden numuneler toplanacak ve numuneler Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde analiz edilecek ve Kırklareli Meşe Balının standartları belirlenecek. Bu standartlar ışığında hazırlanan başvuru dosyası Türk Patent Enstitüsü’ne verilecek. Aynı zamanda meşe balının standardının belirlenmesi markalaşma ve tanıtım çalışmalarına da katkı yapacak.