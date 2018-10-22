Kırklareli Kültür ve Sanat Evi'ni 50 bin kişi ziyaret etti



Vahit İŞBAŞARAN/KIRKLARELİ()-KIRKLARELİ Kültür ve Sanat Evini ziyaret eden vatandaş sayısının 50 bini aştığı bildirildi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 20 Aralık 1930 tarihinde Kırklareli'ni ziyaretinde konuşma yaptığı 2002 yılında İl Özel İdaresi tarafından satın alınıp, 2016 yılında restore edilerek Kırklareli'nin geleneksel kültürünün yansıtıldığı Kültür ve Sanat Evi haline dönüştürültü. 19 Mart 2017 tarihinde açılışı yapılan Kültür ve Sanat Evi'ni ziyaret eden vatandaş sayısının 50 bin kişiyi aştığı ve sayının her geçen gün arttığı kaydedildi.



Kültür ve Sanat Evinde, Kırklareli'nin 10 Kasım 1922'de bağımsızlığını kazandıktan sonraki kültürel yapısı ve gündelik yaşamı ele alındığı belirtildi. Gün geçtikçe kaybolmakta olan sepetçilik, çömlekçilik gibi geleneksel meslekler ile hardaliye ve peynir üretimini canlandırarak, aynı zamanda giyim kuşam, mutfak kültürü ve düğün gibi folklorik zenginlikleri, hiperrealistik heykeller, aslına uygun hazırlanmış dekorlar ve bilgilendirme panoları ile anlatılıyor. Bodrum katında; 'Mesleki Canlandırma ve Pazar yeri', birinci katta; 'Düğün Kültürü ve Mutfak Yaşamı' ve ikinci katta; 'Kıyafet ve Gündelik Yaşam' konulu gelenek ve görenekler sunuluyor. Kültür ve Sanat Evi Pazartesi günleri hariç diğer günlerde 09.00-17.30 saatleri arasında ücretsiz ziyaret edilebiliyor.