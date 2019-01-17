Kırklareli jandarmasından kaçak içki operasyonu

KIRKLARELİ'de jandarma ekiplerinin bir minibüste yaptığı aramada 1053 litre kaçak şarap ele geçildi. Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tekirdağ'dan kente çok miktarda kaçak alkollü içki getirileceği ihbarı üzerine harekete...