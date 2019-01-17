Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tekirdağ'dan kente çok miktarda kaçak alkollü içki getirileceği ihbarı üzerine harekete geçti. Kente içki getirecek aracı belirleyip takibe alan jandarma ekipleri, il merkezine girdiği sırada durdurup aramaya aldı. Adli makamlardan alınan izinle M.T.'nin kullandığı minibüste yapılan aramada 720 şişe halinde, toplam 1053 litre kaçak şarap ele geçirildi. Cumhuriyet savcısının talimatı ile şüpheli, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, kaçak içkilere el konuldu.
Kırklareli jandarmasından kaçak içki operasyonu
KIRKLARELİ'de jandarma ekiplerinin bir minibüste yaptığı aramada 1053 litre kaçak şarap ele geçildi. Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tekirdağ'dan kente çok miktarda kaçak alkollü içki getirileceği ihbarı üzerine harekete...
KIRKLARELİ'de jandarma ekiplerinin bir minibüste yaptığı aramada 1053 litre kaçak şarap ele geçildi.
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