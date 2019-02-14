Kırklareli diyabet eğitim hemşireliği eğitimi başladı

Vahit İŞBAŞARAN/KIRKLARELİ()-KIRKLARELİ'de Diabetes Mellitus (şeker) hastalığı ve komplikasyonları ile mücadelede çok önemli bir role sahip diyabet hemşirelerinin eğitimleri için devlet hastanesi bünyesinde yürütülen 'Diyabet Eğitim Hemşireliği Sertifikasyon Programı' Sağlık Bakanlığı'nın desteği ile başladı.

Kırklareli Devlet Hastanesinde 8 Mart tarihine kadar gerçekleştirilecek olan 2'nci Dönem Diyabet Eğitim Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı töreni, Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü yöneticileri, hastane yönetimi, kurum çalışanları ve çeşitli illerden gelen kursiyerlerin katılımı ile gerçekleşti.

Diyabet ekibi içinde profesyonel rol ve sorumluluk alabilen, diyabetin tanılanması, tedavisi, bakımı ve izlenmesinden sorumlu; diyabetli bireyi, ailesini ve çevresindeki bireyleri hastalığın yönetimi konusunda eğitebilen yetkin hemşireler yetiştirmek amacıyla gerçekleştirilen Diyabet Eğitim Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programına ,Hastane Başhekimi Op. Dr. Camettin Atam’ın açılış konuşmasının ardından Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Ayçin Uğur’ un konuşmalarıyla devam etti.

2'nci Dönem Diyabet Eğitim Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programına Çanakkale, Diyarbakır, İstanbul, Yalova ve illerinden olmak üzere toplam 8 kursiyer katılıyor.