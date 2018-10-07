Kırklareli Devlet Hastanesi personeli, huzurevini ziyaret etti

KIRKLARELİ Devlet Hastanesi yönetimi ve hastane çalışanları huzurevini ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyaret sırasında yaşlılar ile sohbet edildi, hazırlanan hediyeler huzurevi sakinlerine sunuldu. Huzurevinde kalanların ellerini öpen, tek tek ilgilenen, sohbet eden ve onlara moral veren hastane çalışanları aldıkları dua karşısında duygulu anlar yaşadı. Ziyarette ayrıca Huzurevi Bocce takımı ile hastane çalışanları mini bir Bocce maçı yaparak eğlenceli vakit geçirdi.