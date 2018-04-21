Kırklareli'de uyuşturucu satıcılarına operasyon: 3 tutuklama

Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ(Kırklareli),()-KIRKLARELİ’nin Lüleburgaz ilçesinde polis tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına aldığı 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri, kentte uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda A.E., B.K. ve E.S. yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 16.71 gram bonzai, 21 uyuşturucu hap, 1 gram esrar ve 1.40 gram hintkeneviri ele geçirildi. 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.