Lüleburgaz Belediyesi, Kültür Etkinlikleri kapsamında ikincisi düzenlenen Tiyatro Akademi Bayramı etkinlikleri Aşkiye- Neşet Çal Sahnesinde Lüleburgaz Çok Sesli Çocuk Korosu konseri ile başladı. Tiyatro Akademi Bayramı programı kapsamında, Sokullu Külliyesi Eski Hamamı, Belediye Meclis Binasında Şan ve Ses Terapisi Atölyesi öğrencilerinin konser programı gerçekleştirdi. Tiyatro Akademi Bayramı etkinlikleri 29 Nisan tarihinde sona erecek.
Kırklareli'de, 'Tiyatro Akademi Bayramı' başladı
KIRKLARELİ’ nin Lüleburgaz ilçesinde, 'Tiyatro Akademi Bayramı' etkinlikleri Aşkiye- Neşet Çal Sahnesinde Lüleburgaz Çok Sesli Çocuk Korosu konseri ile başladı. Lüleburgaz Belediyesi, Kültür Etkinlikleri kapsamında ikincisi düzenlenen...
KIRKLARELİ’ nin Lüleburgaz ilçesinde, 'Tiyatro Akademi Bayramı' etkinlikleri Aşkiye- Neşet Çal Sahnesinde Lüleburgaz Çok Sesli Çocuk Korosu konseri ile başladı.
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