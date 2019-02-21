Kırklareli'de 'süt hijyen kursu' başladı

Vahit İŞBAŞARAN/BABAESKİ(Kırklareli),()-KIRKLARELİ Tarım Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından Babaeski ilçesinde tarımsal yeniliklerin yaygınlaştırılması projeleri Çatısı kapsamında süt hijyeni eğitimleri konulu 'süt hijyen kursu' verilmeye başlandı.

Proje Kapsamında 3 adet Süt Hijyeni Kursu ve 1 adet Süt Sığırcılığı kursu verilecek. Ayrıca Ortaokullarda, Okullarda Süt Hijyeni, Süt Sığırcılığı Ve Güvenilir Gıda Hakkında bilgilendirme toplantıları yapılacak.8-12 Ekim 2019 tarihleri arasında Bursa tarım fuarına ve Sütaşa teknik gezi düzenlenecek. İlk süt hijyen kursuna 22 kişi başvuru yapılmış olup 17 kişi belge almaya hak kazandı.