Kırklareli'de, sağlık personeline temel modül eğitimi

Vahit İŞBAŞARAN/KIRKLARELİ()-KIRKLARELİ İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından hemşire,tekniker ve teknisyenlere yönelik il genelinde Acil Sağlık Hizmetleri sunumunda görev yapmakta olan 8 personele 'Temel modül eğitimi' düzenlendi.

Krıklareli İl Sağlık Müdürü Dr. Çiğdem Cerit, eğitimde haberleşme, olay yeri yönetimi, triaj, acil olgu yönetimi, temel yaşam desteği, solunum yetmezliğine yaklaşım, hava yolunun açılması ve ventilasyonun sağlanması, travmalı hastaya yaklaşım, temel EKG ve ritim tanıma, periarrestritimlerin yönetimi, arrestritimlerin yönetimi ve şoklu hastaya yaklaşım ve damar yolunun açılması konu başlıkları kapsamında verilen bilgiler vaka uygulamalarıyla pekiştirildiğini söyledi.