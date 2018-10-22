Kırklareli'de sağlık çalışanlarına işaret dili kursu 

Vahit İŞBAŞARAN/KIRKLARELİ()-KIRKLARELİ'de sağlık çalışanlarına işaret dili kursu verilmeye başlandı.

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı sağlık tesislerinde çalışan personele işaret dili eğitimi verilmesinin gerekliliği saptanması üzerine genel müdürlük tarafından Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile Haziran ayında iki yılı kapsayan bir protokol imzalandı. Protokol gereğince; genel müdürlük tarafından engelliler ile çalışanlar arasında etkili iletişim kurabilmek için hastanelerde çalışan sağlık personele yönelik işaret dili eğitimi verilmeye başlandı. Birinci grup eğitim programı Kırklareli Devlet Hastanesi sağlık çalışanlarına işaret dili tercümanı Yasemin Öztürk tarafından 7 katılımcıya yönelik haftanın 5 günü,

Lüleburgaz Devlet Hastanesi'nde işaret dili öğreticisi Buse Güler tarafından 18 katılımcıya yönelik haftanın 5 günü ve 120 saatlik olacak şekilde verilmeye başlandı. Kurs sonunda başarılı olanlara belge düzenleneceği belirtildi.