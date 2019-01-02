Kırklareli'de mülteci çocuklara müzik ve piyano eğitimi veriliyor 

Vahit İŞBAŞARAN/KIRKLARELİ()-KIRKLARELİ İl Göç İdaresi'nde kalan çocuklara 'Temel Müzik ve Piyano' eğitim veriliyor.

Afrika ve Ortadoğu ülkelerinden aileleriyle birlikte daha iyi bir yaşam için kaçarak Avrupa ülkelerine yasadışı yollardan geçmek isterken yakalanan ailelerin çocuklarına, Kırklareli Üniversitesi ve Kırklareli İl Göç İdaresi Müdürlüğü arasında yürütülen, misafir Ortadoğulu ve diğer etnik kökenlere mensup çocuklara 'Temel Müzik ve Piyano Eğitimi' verilmeye başlandı. 'Ortadoğulu Misafir Çocuklar ve Müzik' başlıklı sosyal sorumluluk projesi kapsamında Devlet Konservatuvarı Müdürü Öğretim Görevlisi Alper Çam, tarafından eğitimler veriliyor.

31 Mayıs 2019'a kadar devam edecek proje ile misafir çocukların müzik ve sanat sevgisine sahip bireyler olmaları ve kendi ülkelerine döndükten sonra müzik ile birlikte bir yaşam içerisinde bulunmaları hedefleniyor.