Kırklareli'de, 'Medya hareketi başlıyor' proje uygulaması başladı

Vahit İŞBAŞARAN/KIRKLARELİ()-AVRUPA Birliği Eğitim ve Gençlik programları Merkezi Başkanlığınca desteklenmekte olan ve Erasmus plus programı kapsamında uygulanan olan sosyal medyanın ve internetin gençler tarafından faydalı bir şekilde kullanılması için 'Medya Hareketi Başlıyor' projesi, Kırklareli’de devam ediyor.

Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından koordine edilen ve Bulgaristan’dan ICDET ve Romanya´dan ASI isimli sivil toplum kuruluşlarının ortak olduğu proje de lise ve üniversite öğrencilerinden oluşan 22 katılımcı bulunuyor. Kırklareli İl Milli Eğitim Müdür Vekili Cahit Akın, projenin amacının gençlerin sosyal medya alışkanlıkları, medya okuryazarlığı, sosyal medyanın ve internetin gençler tarafından faydalı bir şekilde kullanılması konularını işlemek olarak ifade edildiğini söyledi.

Proje kapsamında anket çalışmaları, sosyal kültürel geziler, atölye çalışmaları, resmi ziyaretler yapılıyor.Son olarak öğrenciler tarafından tişört boyama çalışması yapıldı. Ayrıca TOBB Sosyal Bilimler Lisesi ziyaret edilerek Romanya grubu tarafında ülkelerinin tanıtımı yapıldı. Cahit Akın, yapılan çalışmaları incelerken proje hakkında bilgi aldı ve emeği geçenlere teşekkür etti.