Kırklareli'de mantarhanelere inceleme

Vahit İŞBAŞARAN/BABAESKİ(Kırklareli)-KIRKLARELİ Tarım Orman İl Müdürlüğü yetkileri, Babaeski ilçesinin Sinanlı köyünde Yasemin Bülbül’e ait bulunan mantarhanede incelemelerde bulundu.

Tarım Orman İl Müdürü Funda Eylem Özel, “Genç çiftçi projesi kapsamında mantar yetiştirmek için destek alan Yasemin Bülbül’e ait mantarhanede incelemelerde bulunduk.Kayınmantarı (Pleurotusspp.) türleri, dünyada kültür mantarı olarak bilinen beyaz mantarlardan sonra, en çok üretilen ve tüketilen mantar türleridir. Çok lezzetli olan bu mantara ülkemizde ilgi gün geçtikçe artmaktadır. Yetiştirilmesi beyaz mantarlara nazaran kolay, yatırım maliyetleri ise daha azdır. Kayın mantarı lezzetli ve protein içeriği yüksek bir mantardır. Çin, Japonya gibi uzak doğu ülkelerinde uzun yıllardan beri yetiştiriciliği yapılmakta olup, günümüzde Amerika ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyada yetiştiriciliği hızla artmaktadır. Beyaz şapkalı kültür mantarından sonra en fazla yetiştirilen mantar türüdür. Kayın mantarı (Pleurotusspp.), şapka kısmı midye şeklinde olduğundan dolayı yurtdışında genellikle midye (oyster) mantarı olarak da anılmaktadır”dedi.