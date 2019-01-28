Kırklareli'de köprünün korkulukların çaldılar

Ali Can ZERAY/KIRKLARELİ,()-KIRKLARELİ'de polis, Devlet Su İşleri'ne,(DSİ) ait demir köprü korkuluklarını kesip, satmak için at arabasına yükleyen E.A., ile S.D'yi yakaladı.

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri kent çıkışında devriye görevi sırasında DSİ'ye ait köprünün parmaklıklarının kesildiğini fark etti. Polis yaptıkları çalışmada demir parmaklıkları kesenlerin E.A. ile S.D. olduğunu belirleyerek yakaladı. Parmaklıklar şüphelilerin kullandığı at arabasında ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.