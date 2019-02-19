Kırklareli'de iş sağlığı ve güvenliği protokolü imzalandı

KIRKLARELİ Üniversitesi ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) alanında gençlere yönelik farkındalık aktivitelerinin desteklenmesi, iş ekipmanlarının kontrollerini yapan kişilere verilecek temel eğitim programlarının düzenli ve etkin uygulanması ile işverenlere eğitimler verilmesi amacıyla işbirliği protokolü imzalandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Reşat Moralı Toplantı Salonu'nda düzenlenen imza töreni; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ayşe KardaşErgezen başkanlığında 21 üniversitenin yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. İmza töreninde Kırklareli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Neziha Musaoğlu temsil etti.

Bakan Yardımcısı Ergezen imza töreninde yaptığı konuşmada: "Güçlü bir yasal zeminin yanında, iş sağlığı ve güvenliği kültürünün benimsenmesi, bu alanda kalıcı ve sürdürülebilir iyileşme sağlamak için en önemli unsurdur. Bu kapsamda geleceğimizin teminatı olan çocuk ve gençlerimiz başta olmak üzere çalışma hayatının tüm taraflarına yönelik faaliyetlerle, bireylerde güvenli davranış ve kendi sağlığını koruma bilincini oluşturmaya çalışıyoruz" dedi.

Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı ile üniversitelerin önemli paydaşları olduğuna işaret eden Ergezen, anaokulundan üniversiteye kadar her yaştaki çocuk ve gencin iş sağlığı ve güvenliği alanında bilinçli şekilde yetişmesi için gayret gösterdiklerini belirtti.

Üniversitelerde ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarda yer alan iş sağlığı ve güvenliği derslerinin müfredatının standart hale getirilmesini hedeflediklerini aktaran Bakan Yardımcısı Ergezen, bu kapsamda üniversitelerin bilgi ve görüşlerinin toplanması amacıyla kurulan İş Sağlığı ve Güvenliği Müfredatı Bilgi Sistemi'ne girilen verilerin analiz raporunun ilerleyen günlerde hazırlanacağını kaydetti.

Ergezen, 6 Şubat'ta ülkedeki ilk hibe uygulaması niteliğindeki "İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Hibe Programı"nı başlattıklarını hatırlatarak, proje ile 3 milyon avro madencilik, 3 milyon avro madencilik dışı diğer çok tehlikeli sınıfta yer alan sektörlere olmak üzere toplam 6 milyon avro hibe dağıtılacağını bildirdi.

Bakanlık olarak İş Sağlığı ve Güvenliği alanında daha önce 22 üniversite ile protokol imzaladıklarını anımsatan Ergezen, 21 üniversite ile daha iş birliği yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Protokoller kapsamında, Kırklareli, Sakarya Uygulamalı Bilimler, Tekirdağ Namık Kemal, Hatay Mustafa Kemal, Gaziantep, Bingöl, İstanbul Medipol, Muğla Sıtkı Koçman, Düzce, Kırşehir Ahi Evran, İzmir Ekonomi, Başkent, 9 Eylül, Ağrı İbrahim Çeçen, Ondokuz Mayıs, İzmir Demokrasi, Yalova, Gazi, Pamukkale, Altınbaş ve Kayseri Üniversiteleri ile iş birliği yapılacak.