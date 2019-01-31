Kırklareli'de göçmen kaçakçılığı operasyonu

Vahit İŞBAŞARAN/KIRKLARELİ()-KIRKLARELİ'de göçmen kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda 22 kaçak göçmen ile organizatörlük yapan 6 şüpheli yakalandı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü göçmen kaçakçılığı soruşturması kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırklareli ve İstanbul'da düzenledikleri operasyonlarda 22 kaçak göçmen ile bu şahıslara organizatörlük yapan 6 Türk uyruklu şüpheli

yakaldı. Soruşturmaların ardından 1 organizatör çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Göçmen kaçakçılığı olaylarında kullanıldığı tespit edilen 3 araca el konuldu.

