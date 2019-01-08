Kırklareli'de elini helezona kaptıran fabrika işçisinin, 2 parmağı koptu

KIRKLARELİ’nin Lüleburgaz ilçesinde, elini helezona kaptıran fabrika işçisi K.M.'nin 2 parmağı kopması sonucu yaralandı.

Lüleburgaz ilçesine bağlı Evrensekiz beldesinde bulunan bir fabrikada işçi olarak çalışan K.M., iddiaya göre TIR’a parça mısır yüklerken elini helezon sistemine kaptırması sonucu el işaret parmağı ile orta parmağını koptu. Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan talihsiz işçi K.M., tedavisi için Edirne Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

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