Kırklareli'de av koruma kontrolleri devam ediyor

KIRKLARELİ Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, av koruma ve kontrol faaliyetlerini aralıksız bir şekilde sürdürüyor.

Av koruma ve kontrol ekipleri son olarak yaptıkları kontrolde 42 avcıyı kontrol etti. Yapılan kontrollerde 4915 sayılı kara avcılığı kanununa aykırı avlanma yapan avcıya rastlanılmadı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, kurallara uygun avcılık yapan avcılara teşekkür etti.