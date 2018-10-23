Kırklareli'de 4 kişi yedikleri mantardan zehirlendi

Vahit İŞBAŞARAN/KIRKLARELİ()-KIRKLARELİ'nin Pınarhisar ve Vize ilçelerinde ormandan topladıkları mantarı yiyen 4 kişi zehirlendi.

Pınarhisar ilçesine bağlı Yenice köyünde ormandan topladığı mantarı yiyen N.A., zehirlenerek Pınarhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalesi burada yapılan N.A., Kırklareli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Öte yandan Vize ilçesine bağlı Çakıllı beldesinde de A.T., B.Ş. ve eşi N.Ş. ormandan topladıkları mantarları yemesi sonucu zehirlendiler. Vize Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.T., B.Ş. ve N.Ş., tedavilerinin ardından taburcu edildi.