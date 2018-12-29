Kırklareli'de 350 kadın obeziteden kurtuldu

Vahit İŞBAŞARAN/KIRKLARELİ()-KIRKLARELİ İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, başlattıkları proje ile  14 köy ve bir beldede 350 kadının obeziteden kurtulduğunu söyedi. Kırklareli İl Sağlık Müdürü Dr. Çiğdem Cerit, 2014 yılında...

Kırklareli'de 350 kadın obeziteden kurtuldu

Vahit İŞBAŞARAN/KIRKLARELİ()-KIRKLARELİ İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, başlattıkları proje ile  14 köy ve bir beldede 350 kadının obeziteden kurtulduğunu söyedi.

Kırklareli İl Sağlık Müdürü Dr. Çiğdem Cerit, 2014 yılında başlattıkları proje kapsamında  özellikle obeziteye daha fazla meyilli alanlarda yaşayan kadınlara ulaştıklarını belirti. Bazı köylere spor aletleri yerleştirildiğini kaydeden Cerit, köylerde artık spor yapılabildiğini belirterek, "Projenin mali bütçesi  Trakya Kalkınma Ajansı tarafından  karşılanıyor. Doktor ClupAdwards yarışmasına başvurduk. Ve Türkiye’de 142 projeden  ilk 60 proje içerisine girdik. Daha sonra internet üzerinden 60 proje üzerinde oylama başladı.17 bin doktor tarafından projemiz  oylanarak  Türkiye ikinciliğine seçildi. Biz ilimizin adının böyle birplatformda duyulmasından oldukça gururluyuz" dedi.

Projelerini Türkiye ikinciliğine layık gören tüm jüri ve oy kullanan doktorlara teşekkür eden Cerit, projenin halen devam etmesi  ve geniş kitlelere  yayılmasından  mutlu olduklarını  belirterek, proje kapsamında şu an 350 kadını takip ettiklerini, bir çok kadının fazla kilolarından  kurtulduğunu söyledi. Cerit  projelerini tüm Türkiye’ye yaymayı istediklerini ifade ederek  obezite ile sonuna kadar mücadele edeceklerini kaydetti.

Proje koordinatörü  Dr. Cihangir Bayburtluoğlu da  kırsal alanda yaşayan  kadınların  projeye büyük ilgi gösterdiklerini belirtti. Proje sayesinde  çok sayıda kadını obeziteden kurtardıklarını belirten Bayburtluoğlu, "Normalde bu tür projeler  hazırlandığında  katılım çok olmuyor.Bizim projemiz de ise katılım oldukça yüksekti.Kilo vermede yüzde 60 başarıya ulaştık. Projemizin devamlılığı da var" dedi.

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