Kırklareli'de 350 kadın obeziteden kurtuldu

Vahit İŞBAŞARAN/KIRKLARELİ()-KIRKLARELİ İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, başlattıkları proje ile 14 köy ve bir beldede 350 kadının obeziteden kurtulduğunu söyedi.

Kırklareli İl Sağlık Müdürü Dr. Çiğdem Cerit, 2014 yılında başlattıkları proje kapsamında özellikle obeziteye daha fazla meyilli alanlarda yaşayan kadınlara ulaştıklarını belirti. Bazı köylere spor aletleri yerleştirildiğini kaydeden Cerit, köylerde artık spor yapılabildiğini belirterek, "Projenin mali bütçesi Trakya Kalkınma Ajansı tarafından karşılanıyor. Doktor ClupAdwards yarışmasına başvurduk. Ve Türkiye’de 142 projeden ilk 60 proje içerisine girdik. Daha sonra internet üzerinden 60 proje üzerinde oylama başladı.17 bin doktor tarafından projemiz oylanarak Türkiye ikinciliğine seçildi. Biz ilimizin adının böyle birplatformda duyulmasından oldukça gururluyuz" dedi.

Projelerini Türkiye ikinciliğine layık gören tüm jüri ve oy kullanan doktorlara teşekkür eden Cerit, projenin halen devam etmesi ve geniş kitlelere yayılmasından mutlu olduklarını belirterek, proje kapsamında şu an 350 kadını takip ettiklerini, bir çok kadının fazla kilolarından kurtulduğunu söyledi. Cerit projelerini tüm Türkiye’ye yaymayı istediklerini ifade ederek obezite ile sonuna kadar mücadele edeceklerini kaydetti.

Proje koordinatörü Dr. Cihangir Bayburtluoğlu da kırsal alanda yaşayan kadınların projeye büyük ilgi gösterdiklerini belirtti. Proje sayesinde çok sayıda kadını obeziteden kurtardıklarını belirten Bayburtluoğlu, "Normalde bu tür projeler hazırlandığında katılım çok olmuyor.Bizim projemiz de ise katılım oldukça yüksekti.Kilo vermede yüzde 60 başarıya ulaştık. Projemizin devamlılığı da var" dedi.