Kırklareli'de 3 bin sokak hayvanı tedavi edildi

Vahit İŞBAŞARAN/KIRKLARELİ()-KIRKLARELİ Belediyesi, sokak hayvanlarına yönelik yaptığı çalışmalarda yaklaşık 3 bin hayvanın tedavisini yaptı.

Kırklareli Belediyesi, sokaktaki dostların tedavisi ve bakımlarının daha sağlıklı ortamda yapılması konusunda geçici hayvan barınağını baştan sona yenileyen ve kapasitesini arttırdı. 2 binden fazla sokak hayvanını kısırlaştıran Kırklareli Belediyesi, 3 binden fazla can dostu sokak hayvanının da tedavisini ve bakımlarını gerçekleştirdi. Kırklarelili hayvanseverlerle birlikte sokakların sevimli dostları kedi, köpek ve kuşlar için özellikle soğuk havalardan olumsuz etkilenmemeleri adına özel kutu ve kulübeler tasarlandı. Kentin uygun yerlerine 137 adet bu kulübelerden kondu. Sokak hayvanlarının susuz kalmaması için tasarlanan beslenme odakları da Kırklareli'nin çeşitli noktalarında yerini aldı. Kırklareli Belediyesi, sokak hayvanlarının tedavi ve kısırlaştırma işlemlerinin yanı sıra yaralı ya da acil tedaviye ihtiyaç duyan can dostları için hizmet vermeye devam ediyor.

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, kendisinin de evinde 2 köpek ve 2 kedi beslediğini belirterek, "Sokak hayvanlarımıza yönelik birçok çalışma yaptık. Bu konu da bende evinde kedi ve köpek besleyen bir yerel yönetici olarak bu konuda çok hassasım" dedi.



