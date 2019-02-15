Kırklareli'de 29 göçmen yakalandı

Vahit İŞBAŞARAN/KIRKLARELİ()-KIRKLARELİ’de jandarma ekipleri Bulgaristan'a sınır köylerinde yaptığı denetimlerde 29 kaçak göçmen yakaladı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, yaptıkları denetimlerde Bulgaristan'a sınır Çağlayık köyünde 8 Cezayir, Lüleburgaz ilçesinin Umurca köyünde 12 Pakistan, 4 Afganistan ve 2 Nepal, Kofçaz ilçesinin Ahlatlı köyünde 1 Cezayir, 1 Libya ve 1 Fas uyruklu olmak üzere toplam 29 kaçak göçmen yakaladı. Göçmenler, ifadeleri alındıktan sonra Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.