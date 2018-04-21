Kırklareli'de 16 kaçak yakalandı, 2 organizatör tutuklandı

Vahit İŞBAŞARAN/BABAESKİ(Kırklareli),()-KIRKLARELİ’nin Babaeski ilçesinde jandarma tarafından durdurulan bir araçta yasadışı yollarla yurtdışına çıkmak isteyen 16 kaçak yakalanırken, organizatörlük yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Babaeski İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karamesutlu köyü TEM gişeler mevkiinde yol kontrol ve emniyet devriyesi esnasında Edirne yönüne giden B.A. yönetimindeki kamyoneti durdurdu. Durdurulan kamyonette yapılan kontrolde, 11 Suriye ve 5 Irak uyruklu 16 kaçak yakaladı. Kaçaklar ile sürücü ve organizatörler B.A. ile E.U. gözaltına alındı. 16 kaçak işlemlerinin ardından Pınarhisar Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi. B.A. ile E.U. ise çıkardıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.